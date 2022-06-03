На Украине снимают ""духоподъемные" видео для западной и украинской аудиторий", - МО РФ

Минобороны сообщило о деталях хода специальной военной операции на Украине.

На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов на Донбассе киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий. В частности, 28 мая в районе Мешковки (Николаевская область) отсняты постановочные видеоматериалы о якобы "высокой эффективности" применения украинскими националистами западного вооружения. По настоянию британских кураторов на съёмочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими". Роли "противников" украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны.

Из-за отсутствия трофейной российской техники "условный противник" в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах. Следующие съёмки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов.

Привели военные и другие данные. Уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.

Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов.