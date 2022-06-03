04 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Проект летнего парка &quot;Уралмаш&quot; в Екатеринбурге (2022) | Фото: 66.gorodsreda.ru

Разрабатывать концепцию Летнего парка "Уралмаш" начнут уже в этом году

Концепцию благоустройства летнего парка "Уралмаш" собираются начать проектировать уже в этом году. Об этом в ходе брифинга заявила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По ее словам, данный вопрос уже прорабатывается, а потому уже в следующем году Летний парк снова примет участие в голосовании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Мы понимаем, что совсем бросить этот парк, видя насколько социально важен этот объект для тех, кто проживает, просто для горожан, не можем. Поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос, что мы все-таки потратим городскую часть средств и начнем проектировать уже в этом году этот парк, для того чтобы в следующем году снова можно было рассматривать его в качестве участника рейтинг-голосования. И быть готовыми к тому, что мы будем реализовать этот проект, уже имея на руках проектное решение, и успеем к этому времени обсудить с горожанами все тонкости вопросов проектирования. Это действительно хороший объект и требует вложения и сил, и средств, и всего для того, чтобы он продолжал сохраняться и существовать", - рассказала Татьяна Благодаткова.

Она также выразила мнение, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов сможет не только идейно, но и финансово поддержать благоустройство "Уралмаша". Напомним, что градоначальник уже пообещал заняться преображением летнего парка "Уралмаш", который занял второе место в городском голосовании по благоустройству территорий на 2023 год.

За него проголосовало почти 40% опрошенных, что приравнивается к почти 100 тыс. жителей уральской столицы. По количеству голосов, парк занял второе место не только по Екатеринбургу, но и по всей стране.

Несмотря на это лидером все же стал проект второй очереди Преображенского парка в Академическом, набрав 120 тыс. голосов или 51% от горожан. Сколько точно потребуется федеральных, областных и муниципальных средств на реализацию пока сказать сложно. При этом у парка уже есть концепция, которая была подготовлена еще в прошлом году при благоустройстве первой очереди. В этом году начнется проектирование второй очереди, проектное решение которой также выставят на обсуждение горожан.

Теги: Уралмаш, парк, голосование



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