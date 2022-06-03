Меню летних каникул в Нижневартовске - есть выбор на любой вкус

Летние каникулы - долгожданная пора для всех, Для северных городов это не только время, когда юным гражданам можно отдохнуть от трудов учебных, а еще и месяцы, в которые нужно укрепить здоровье. Понятно, что в силу обстоятельств лето 2022 года предъявляет особые требования к возможностям детского отдыха в городе, где ребенок живет и учится. Организация отдыха юных россиян в городских лагерях становится более актуальной, чем раньше.

На территории города Нижневартовска в период летних каникул этого года будет действовать 60 лагерей с охватом более 6000 детей. Для сравнения: в 2021 году работало 46 лагерей дневного пребывания детей, охватом 5000 юных жителей.

"Есть пришкольные или, скажем, лагеря при учреждениях спорта и культуры. Это очень востребованная форма. Начиная с 2021 года, мы поменяли формат, чтобы детям было интересно. Лагеря мы сделали тематическими. Например, в 2021 году лагерь, созданный в 23-ей школе, был о Франции. Мы создали интересную программу вместе с одним из французских университетов. То есть, были прямые включения, дети общались по-французски. Было заключено соглашение между Югрой и Францией о культурно-образовательном сотрудничестве. В этом году мы пошли по этому же пути, дети пойдут в разные лагеря по интересам. Это себя очень оправдывает", - считает заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

В столице Самотлора традиционно пользуются большим спросом палаточные лагеря . Причем, как у родителей, так и у детей. Причин несколько - близость к городу, чистый воздух, красивая природа и интересные досуговые мероприятия. В 2022 году в Нижневартовске помимо уже привычных локаций возобновит работу палаточный лагерь на базе ЦДиЮТТ «Патриот». А центр детского творчества организует палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием.

«Все лагеря дневного пребывания детей будут работать по 16-ти профильным направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное, естественнонаучное, этнокультурное, профориентационное, военно-патриотическое, языковое, лидерское, туристско-краеведческое, трудовое, Юные инспекторы дорожного движения, Дружина юных спасателей и другие. При разработке программ учтены пожелания детей и родителей, а также опыт предыдущих лет», – рассказывает исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Светлана Князева.

Важно, что администрация Нижневартовска заранее организовала диалог с родительской общественностью по поводу летнего отдыха детей. Еще в феврале была организована в лицее №1 им. А.С. Пушкина встреча сотрудников администрации города с представителями родительских комитетов нижневартовских школ, в ходе которой были озвучены итоги проведенного итоги голосования, проведенного на сайте городского департамента образования.

Почти 1700 вартовчан высказали свое мнение об организации отдыха юных горожан – о предпочтительных местах отдыха и видах транспорта для организации проезда детей.

Во время встречи участники задавали организаторам детского отдыха самые разные вопросы по всем аспектам организации летнего отдыха детей. Предлагали варианты новых направлений, регионов, куда могут отправиться юные вартовчане с пользой для себя.

С учетом наступивших реалий администрация Нижневартовска, конечно, внесла коррективы в планы организации летнего отдыха детей.

"Относительно выездного отдыха - будем использовать традиционные направления – Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск. Также мы детей отправляли на море, но в этом году, учитывая "закрытое небо" и риски с точки зрения безопасности, мы первые две смены не делаем. Будут ли третья и четвёртая смена, мы не знаем. В осенние каникулы у нас появятся выездные программы на 12-14 дней в Казань, Санкт-Петербург. То есть, в неделю каникул они будут просто гулять по Питеру, а потом станут дистанционно обучаться, "- рассказала в интервью Накануне.RU заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

В период летних каникул администрация Нижневартовска планирует приобрести 1332 путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Югры (в 2021 году – 965 путевок). Департамент образования Нижневартовска уже заключил контракты с двумя детскими центрами в Тюменской области. Юные вартовчане (порядка 600 человек) в июне, июле и августе отправятся в Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь» и Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А. Гагарина. Продолжительность каждой смены – 21 день. Идет работа по процедуре заключения дополнительных контрактов с оздоровительными учреждениями, расположенными на территории Ишимского района Тюменской области и Свердловской области. Понятно, что в связи с невозможностью организации беспересадочного перелета из аэропорта Нижневартовска в аэропорты Симферополя и Краснодара, выезд организованных групп юных вартовчан в Республику Крым, в Краснодарский край в период летних каникул на 1 и 2 смены отменены. Но, если полеты возобновятся, то планируется приобрести порядка 300 путевок в Краснодарский край на третью и четвертую смены.

А уже в июне более 200 маленьких жителей столицы Самотлора отправились отдыхать за пределы Югры в лагерь «Санаторий Курьи» Свердловской области и на юг Тюменской области в лагерь имени Ю.А. Гагарина. Еще одна организованная группа детей в количестве 116 человек выехала в город Ишим в оздоровительный лагерь «Дружба». За счет окружного и городского бюджетов с оздоровительными учреждениями Тюменской области на июнь-август администрацией города заключены контракты на приобретение 934 путевок. Оформляются договоренности по приобретению путевок в оздоровительное учреждение Новосибирской области (98 путевок). Рассматривается вопрос организации отдыха детей в Алтайском крае (40 путевок).

И, как упоминала Ирина Воликовская, планируется приобрести более 1000 путевок на период осенних каникул по традиционным направлениям – Тюменская область, юг Тюменской области и новым направлениям – Казань, Санкт-Петербург, Московская область.

Если вернуться к летним лагерям, организованным в самом Нижневартовске, стоит еще раз подчеркнуть - работа в них будет организована в соответствии с тематическими программами. Каждая из них отличается особенным творческим подходом, креативом и разнообразием. Так, например, в Нижневартовске откроются три лагеря с этническим компонентом культуры народов, проживающих в Югре. На базе средней школы №23 продолжит работу лингвистический лагерь «Французский клуб», в школе №32 – лагерь «Юных инспекторов дорожного движения», в школе №42 возобновит работу военно-патриотический лагерь «Я служу России». На базе учреждений образования, спорта, культуры, социального обслуживания работа летних оздоровительных лагерей будет организована в июне, июле и августе.

В детской школе искусств №3 в период летних каникул откроется лагерь «Перекрёсток». Здесь примут 80 юных вартовчан. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей Алена Тельшинекене рассказала, что летняя смена посвящена 50-летию города Нижневартовска.

«Название смены - «Лучший город на земле». В нашем лагере будут работать творческие мастерские по четырем направлениям: хореография, театр, музыка, декоративно-прикладное искусство и рисование. Сотрудники Музея истории русского быта проведут для воспитанников лагеря экскурсионные программы, запланирован цикл совместных мероприятий с детскими библиотеками. Также в лагере познакомим ребят с этнографической составляющей – культурой и традициями коренных народов Севера», - пояснила Алена Тельшинекене.

Трепетно в Нижневартовске относятся к организации не только досуга, но и укрепления здоровья для маленьких горожан с ограниченными возможностями. Летний лагерь на базе БУ «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» традиционно пользуется популярностью. В июне здесь пройдут оздоровление 129 детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам заместителя директора центра Ольги Немцовой, для каждого ребенка разработана индивидуальная программа реабилитации.

«Традиционно ребенок в нашем центре проходит комплекс процедур согласно рекомендациям врачей. В этом году впервые в летнем оздоровительном лагере будут отдыхать дети с сахарным диабетом. Кроме того, для всех участников смены разработана познавательная программа. Часть занятий пройдет на свежем воздухе. К примеру, в автогородке дети закрепят знания правил дорожного движения, в теплице познакомятся с особенностями выращивания растений», - рассказала Ольга Немцова.

Кстати, заявиться родителям на летний лагерь просто - надо подать заявку в летний лагерь, обратившись непосредственно в образовательную организацию или через ее сайт, что для большинства стало уже понятной и удобной процедурой. Кампания по приему заявлений в летние детские лагеря стартовала с 10 марта.

"Мы создаём много возможностей культурного и спортивного отдыха, - подчеркивает Ирина Воликовская - Например, есть проект "Спорт в каждый двор". Разрабатываем график, информируем жителей. Как раньше были "весёлые старты", помните? Приезжаем во двор, проводим мероприятия. Учреждения культуры составляют программы выездные. В этом участвуют и дети. Также у нас есть афиши мероприятий, которые мы распространяем, чтобы юные горожане знали, чем они могут заняться в ближайшую неделю".

Еще одно направление летней кампании в Нижневартовске - это организация трудовой деятельности для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За три летних месяца планируется трудоустроить не менее 920 юных вартовчан в организациях и учреждениях города.

Финансирование по организации отдыха и оздоровления (с учетом весенних и осенних, зимних каникул) нижневартовских детей в этом году составляет более 162 млн. рублей, в том числе из бюджета города почти 52 млн рублей, Югры - 110,7 млн. рублей.

Немаловажный для всех вопрос - безопасность организации детского отдыха и качество питания в летних лагерях. Ирина Воликовская на вопрос Накануне.RU о том, как будет организовано питание ответила кратко и емко: "Безопасно и качественно. Это же жёстко регламентируемая система. Деньги выделяют, питание поставляют определённые поставщики".

Резюмируя, не будет преувеличением сказать, что в Нижневартовске к летнему отдыху юных горожан подготовили массу возможностей, из которых может выбрать вариант по вкусу и интересу самый взыскательный родитель и самый непоседливый ребенок. А "детское каникулярное меню" началось даже раньше 1 июня.

"Неделя детства", в рамках которой и обзорные экскурсии, и поэтические встречи, и музыкальные, художественные мастер-классы, игровые, развлекательные программы, посещение музейных экспозиций, необычные детские флэшмобы, этнические игры, конкурсы рисунков на асфальте, викторины, киберигры, мультпоходы и еще много чего захватывающе интересного, стартовала в городе уже 31 мая.

В подростковых (молодежных) клубах Нижневартовска в период летних каникул для юных жителей города также готовят насыщенную познавательно-развлекательную программу. Запланировано проведение мастер-классов, квизов, турниров дворовых и настольных игр, а также мероприятия в рамках тематических программ: «Дарим лето», «Безопасный двор», «Фестиваль дворовых игр», «Турнир по дворовому футболу», «PRO ЗОЖ».

В рамках ежегодной акции «Дарим лето» (июнь-август) планируется к проведению более 40 мероприятий различной направленности: дворовые игры, квесты, мастер-классы, соревнования по дворовому футболу, киберигра «Каникулы NV», фестиваль творческих проектов и многое другое. Принять участие в мероприятиях могут все желающие дети и подростки без предварительной записи. По итогам проведения мероприятий участников ждут дипломы, памятные подарки и призы. Напомним, в МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» организацией досуговой занятости несовершеннолетних занимаются 11 подростковых (молодежных) клубов по месту жительства.

Летние каникулы начались. Отдых детей Нижневартовска обещает быть насыщенным, полезным и здоровым.