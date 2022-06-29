30 Июня 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Украинские нацисты хотели спалить до тла Авдеевку

Военнослужащие Украины копировали тактику "выжженной земли" у немецких фашистов. Об этом во время брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли. Об этом свидетельствует один из таких радиопереговоров", - сообщил Мизинцев.

Переговоры украинских неонацистов, переведенные на русский язык:

"... у нас приказ спалить Авдеевку до тла...

...а что с мирными...
...да по.. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, ... (нецензурная лексика) по домам ...".

По словам Мизинцева, цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ.

Теги: нацисты, Минобороны, спецоперация, Мизинцев, тактика выжженной земли, Авдеевка



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