Кадыров сообщил, что первые российские подразделения уже вошли в Лисичанск

Первые российские подразделения уже вошли в Лисичанск. Город скоро будет освобожден. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Напомним, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные пытаются покинуть Лисичанск.

Вечером 27 июня ВСУ пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС потеряли несколько колонн. Также были попытки вырваться через Белогоровку. 29 июня стало известно, что силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Минобороны России заявило, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно, а потери ВСУ огромны. Боевики хаотично бегут из города и его окрестностей, переодеваясь в гражданскую одежду.