30 Июня 2022
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Владимир Путин на ПМЭФ-2022 (2022) | Фото: forumspb.com

Песков назвал хамством заявление министра обороны Великобритании о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хамством заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес главы российского государства Владимира Путина. По мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.

"К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет", - сказал Песков ТАСС в среду, комментируя высказывание Уоллеса.

"Этот министр, опять же к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают", - констатировал представитель Кремля.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном допустил ряд словесных выпадов в адрес президента России Владимира Путина. Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент Владимир Путин был женщиной. На заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал заявление британского премьера мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

"Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир - это синдром маленького человека, взгляд мачо", - ответил Уоллес на вопрос о том, согласен ли он со словами премьера. Также Уоллес сказал, что официальный представитель МИД РФ "Мария Захарова, безусловно являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами".

Представитель российского МИД призвала Уоллеса, если он не хочет прослыть на весь мир "конченным лгуном" привести хоть один пример таких угроз и обвинила его в клевете и распространении фейков.

Теги: Песков, Путин, Уоллес, хамство



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