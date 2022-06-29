Стоимость строительства третьего моста через Каму превысит 45 миллиардов

Стоимость строительства третьего моста через Каму превысит 45 млрд руб. Об этом сказал сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время прямого эфира, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, это в два раза больше стоимости моста через Чусовую.

"Более 45 млрд руб. Таких объектов в регионе еще не строилось!" - отметил глава региона. Он отметил, что проектирование моста будет завершено уже в следующем году.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года. Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.