29 Июня 2022
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Владимир Путин в отпуске в Туве на коне и с голым торсом (2022) | Фото: kremlin.ru

Захарова высмеяла высказывания Джонсона о Путине-женщине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы был женщиной, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной". Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?", - высказалась Захарова в своем telegram-канале.

Досталось от английских политиков и самой Захаровой. Она сообщила, что вслед за премьером высказался британский министр обороны Уоллес, и сказал, что "Мария Захарова, безусловно являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами".

Представитель российского МИД призвала Уоллеса, если он не хочет прослыть на весь мир "конченным лгуном" привести хоть один пример таких угроз.

"Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков. Но главное другое. Мистер Уоллес признал важный факт: россиянки по-прежнему для него женщины, а не "люди, у которых есть…". Пользуясь случаем, передаю привет Джоан Роулинг: ей женщиной быть нельзя, а мне можно - сам министр обороны Уоллес разрешил", - сыронизировала Захарова, напомнив, таким образом про травлю, которой подверглась Роулинг после того, как возмутилась, что женщин назвали "менструирующими людьми".

Напомним, глава британского правительства заявил, что считает военный конфликт на Украине "прекрасным примером токсичной маскулинности". По его мнению, Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине "в том виде, в каком он это сделал", если бы он был женщиной.

На заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, будучи женщиной, мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

Теги: Мария Захарова, Борис Джонсон, Украина, Путин-женщина, токсичная маскулинность



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