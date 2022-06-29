Россия и Украина провели обмен военнопленными: среди переданных Киеву есть бойцы нацбатальонов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале сообщил об обмене военнопленными с Украиной, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сегодня домой вернутся 144 бойца ДНР и России. Столько же были переданы Киеву.

"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями. При этом наша основная задача – спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", - заявил он.

Как сообщает ТАСС, ранее главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что из 144 возвращенных военнослужащих 95 были взяты в плен из мариупольского комбината "Азовсталь", среди них 43 представляют националистическое подразделение "Азов"* (Признан террористическим и запрещен в России).

Добавим также, что ранее издание со ссылкой на МИД сообщало, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками.