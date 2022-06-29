В Тюменской области снижается подростковая преступность

На восемь процентов снизилось число преступлений, совершенных подростками в Тюменской области, по итогам пяти месяцев 2022 года. Об этом, открывая заседание регионального координационного совета по профилактике правонарушений, заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

"Число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Это касается и преступлений, совершенных в общественных местах. Вместе с тем есть хорошая тенденция — снижение на восемь процентов преступлений среди несовершеннолетних. Если этот показатель продолжит снижаться, это будет хорошей оценкой совместной работы всех структур", — подчеркнул Белявский.

Работе с подростками, как подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Тюменской области Андрей Козлов, уделяется особое внимание: за пять месяцев поставлено на учет 37 человек, всего под пристальным наблюдением полиции и отделов профилактики 1422 несовершеннолетних.

"В предыдущие годы мы привлекли к ответственности и поставили на контроль несовершеннолетних, которые совершали кражи и угоны, в том числе в составе организованных групп. Это принесло результаты в текущем году. Уверен, что эти ребята в дальнейшем не будут совершать преступления. Они находятся в поле зрения правоохранительных органов. Работа ведется в рамках как уголовных дел, так и профилактических мероприятий", — сказал он.

Во время летних каникул работа с подростками из группы риска будет усилена, эта тема уже рассматривается на заседаниях межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних.

Еще один пункт повестки — обеспечение безопасности граждан на территории Тюменской области. Несмотря на глобальные вызовы, с которыми столкнулась страна, в регионе не было конфликтов на межнациональной и религиозной почве. УМВД России по Тюменской области ежедневно проводит мониторинг общественного настроения и криминогенной обстановки.

"Своевременная и скоординированная работа органов исполнительной власти и правоохранительных органов позволила обеспечить безопасность жителей Тюменской области. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий не допущены открытые конфликты и столкновения на межнациональной, расовой, религиозной почве, массовые беспорядки, совершение террористических актов, насильственных преступлений экстремистского характера. В целом удалось не допустить дестабилизации обстановки в регионе", — подчеркнул Андрей Козлов.

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость усилить деятельность по выявлению и пресечению административных правонарушений. Доклад о результатах этой работы планируется рассмотреть на следующем заседании координационного совета.

Информацию о развитии и использовании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" представил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. В частности, в планах на 2022 год продолжить работу по подключению школ к общей системе, также есть запрос от муниципалитетов, здесь предлагается оснастить системой видеонаблюдения 170 объектов.

"Правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В Тюмени в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры установлено 2620 видеокамер. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме", — добавил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.

В 2022 году благодаря видеомодулю было задержано 48 человек, которые находились в розыске, годом ранее — 29.

Глава Тюмени Руслан Кухарук предложил подключить к АПК "Безопасный город" новые жилые комплексы. Так, застройщики, которые вводят в эксплуатацию дома, оснащают их системами видеонаблюдения, данные хранятся на внутренних серверах. Уже проведен ряд переговоров, видеопоток с этих жилых комплексов может быть направлен в общую систему. Заместитель губернатора Павел Белявский поддержал это предложение, дав поручение проанализировать техническую и финансовую составляющие вопроса и представить отчет к следующему заседанию координационного совета.

В заседании также приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области Виталий Потоцкий, заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, врио начальника УФСИН России по Тюменской области Владимир Тарасов.