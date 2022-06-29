29 Июня 2022
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Политика За рубежом ДНР и ЛНР
Башар Асад (2015) | Фото:kremlin.ru

Сирия собирается признать независимость ЛНР и ДНР

Дамаск принял решение признать независимость ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало сирийское госагентство САНА.

Таким образом, Сирия может стать второй страной в мире, признающей независимость донбасских республик. Впрочем, еще в 2014 г. независимость ЛНР и ДНР признала Южная Осетия, хотя суверенитет самой Южной Осетии признают только четыре страны в мире. Также в феврале 2022 ДНР и ЛНР признала независимыми государствами Абхазия (ее собственный статус такой же, как у Южной Осетии).

Теги: сирия, лнр, днр, независимость



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