29 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске в реанимацию попало пятеро детей, отравившихся алкоголем

В Магнитогорске за месяц девять детей в возрасте от 10 до 16 лет попали в больницу с алкогольным отравлением, пятерых из них госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в Центре охраны материнства и детства.

Детям был выполнен полный объем реанимационных мероприятий, комплекс мер интенсивной терапии и дезинтоксикации.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части "ЦОМиД" Магнитогорска Марина Виноградова, среди поступивших детей было шесть девочек, младшей из которых 10 лет. По каждому ребенку информация передана в отдел по делам несовершеннолетних.

Теги: дети, алкоголь, больница, отравление,



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