29 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Табличка у дороги в Махнево (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Евгений Куйвашев&quot; / t.me/kuyvashevevgeny

Куйвашев вступился за главу Махнево, которого жители обвинили в плохих дорогах

В поселке Махнево жители обвинили главу Алексея Корелина в разбитых дорогах. Недавно на дороге к населенному пункту появилась табличка, гласящая: "Какой глава такие и дороги. То ли еще будет". Однако оказалось, что претензии были не по адресу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что за ремонт участка отвечает не мэр, а область.

Табличка у дороги в Махнево(2022)|Фото: telegram-канал "Евгений Куйвашев" / t.me/kuyvashevevgeny

"Всегда удивляюсь изобретательности уральцев — если им нужно решить проблему, они ее обязательно решат, да еще и оригинально, - заявил губернатор. - Пожалуйста, не ругайте главу! Эта дорога находится в собственности области, Свердловскавтодор должен начать работы по восстановлению самого проблемного участка, чтобы по нему можно было безопасно ездить".

Капремонт 17 километров дороги на Махнево запланирован на 2023 год.

Теги: Махнево, Куйвашев, дороги



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