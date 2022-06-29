Куйвашев вступился за главу Махнево, которого жители обвинили в плохих дорогах

В поселке Махнево жители обвинили главу Алексея Корелина в разбитых дорогах. Недавно на дороге к населенному пункту появилась табличка, гласящая: "Какой глава такие и дороги. То ли еще будет". Однако оказалось, что претензии были не по адресу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что за ремонт участка отвечает не мэр, а область.

"Всегда удивляюсь изобретательности уральцев — если им нужно решить проблему, они ее обязательно решат, да еще и оригинально, - заявил губернатор. - Пожалуйста, не ругайте главу! Эта дорога находится в собственности области, Свердловскавтодор должен начать работы по восстановлению самого проблемного участка, чтобы по нему можно было безопасно ездить".

Капремонт 17 километров дороги на Махнево запланирован на 2023 год.