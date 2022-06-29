В Совфеде подтвердили: детская смертность за два года снизилась

Детская смертность в России за последние три года снизилась на 12,7%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщалось, согласно обнародованным данным, в 2021 году роста смертности среди детей не было. То есть прошлогодние заявления о том, что дети стали массово умирать из-за ковида, были ложными, а призывы к массовой ковид-вакцинации - не обоснованными цифрами.

При этом продолжающееся снижение детской смертности сопровождалось беспрецедентным ростом общей смертности в России - на 37% за два года, что является одним из самых высоких показателей в мире. Так, в прошлом году умерло на 660 тыс. человек больше, чем в 2019-м, а убыль превысила миллион человек, чего не было даже в 90-х.