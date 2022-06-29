Россия – угроза, Украину – поддержат, Швецию и Финляндию – приглашают вступить: чем закончился саммит НАТО

Саммит глав стран-членов НАТО завершился в Мадриде. Альянс утвердил новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности странам НАТО. Стратегия гласит, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, но усиливает свои возможности для ее сдерживания (для этого, в частности, будут значительно увеличены силы высокой готовности на восточном фланге).

Также в стратегии говорится, что альянс хочет сохранить с Москвой каналы связи для снижения рисков, но более не считает ее своим партнером.

Саммит никак не приблизил вступление в организацию Украины – вопрос не рассматривался. Но альянс утвердил пакет помощи Киеву, включающий ускорение поставок нелетального оружия, помощь в киберзащите и модернизации оборонной промышленности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в долгосрочной перспективе НАТО обеспечит перевооружение Украины. Альянс будет поставлять стране военную и финансовую помощь "так долго, как будет нужно".

Страны НАТО также договорились расширять свои военные бюджеты и развивать новые военные технологии.

Поддержку (политическую и практическую) усилят в отношении Грузии, Молдавии и других стран.

Наконец, в альянс официально приглашены Швеция и Финляндия. Накануне принципиальные разногласия с этими странами уладила Турция, и теперь глобальных препятствий на пути вступления скандинавских стран в НАТО нет. Тем не менее, процесс будет не быстрым.