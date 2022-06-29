29 Июня 2022
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Политика Украина
администрация президента Украины, Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

НАТО не хочет видеть в своём составе нашу страну, - замглавы администрации президента Украины

В администрации президента Украины заявили, что "НАТО не хочет видеть страну в своём составе".

"Украине говорят: "Вы не член, потому что мы вас не хотим. НАТО говорит нам, что мы вам ничего не даём", - заявил в интервью Bloomberg заместитель главы администрации президента Владимира Зеленского, отвечающий за внешнюю политику, Игорь Жовква.

Ранее стало известно, что Киев не менял планов по вступлению в НАТО, намерение страны стать частью альянса прописано в конституции Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

Теги: НАТО, Украина,



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