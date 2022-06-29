В Челябинской области около 30 тысяч жителей подключат к газу по программе догазификации

В Челябинской области в 2022 году в рамках реализации программы догазификации планируется подключить к газу 29 тыс. 824 жителей. Газопровод подведут к границам домовладения бесплатно, но жителям придется заплатить за присоединение к сети и установку газового оборудования в доме. Для отдельных категорий граждан по инициативе губернатора Алексея Текслера предусмотрена мера поддержки в виде единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Газификация – важнейший элемент современного комфорта, особенно на селе. С 2019 года мы построили более 1600 километров новых газораспределительных сетей, подключили к сетевому газоснабжению 31 тысячу домохозяйств. По программе, инициированной президентом, обеспечиваем догазификацию домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. С прошлого года оказываем необходимую поддержку на приобретение внутридомового газового оборудования пенсионерам, инвалидам первой и второй группы, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами с низким уровнем дохода. Эта мера показала свою востребованность", - ранее отмечал глава региона.

В настоящий момент уровень газификации в Челябинской области составляет 77%, что выше, чем средний уровень по стране. Из областного бюджета в 2022 году выделено более 1 млрд рублей на строительство 42 объектов газификации. В результате будет построено более 400 километров сетей газораспределения, что позволит подключить к газу более 5 тыс. домовладений, в том числе 16 ранее не газифицированных населенных пунктов области. 29 тыс. 824 потребителей планируется подключить в рамках программы догазификации.

"В целом по области догазификация нашла широкий отклик у населения. Подано более 37 тыс. заявок. С заявителями заключено 18,5 тыс. договоров, на подписании у заявителей находится еще 1 тыс. 670 договоров. Исполнено 7 тыс. 290 договоров", - рассказал заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павел Самсонов.

По программе догазификации подведение газопровода к границам домовладения для граждан абсолютно бесплатно. Жителям придется заплатить только за присоединение к сети и установку газового оборудования в доме. По инициативе губернатора с 1 июля 2021 года в регионе ввели новую меру поддержки в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Максимальная сумма субсидии составляла 60 тыс. рублей. Получить выплату на приобретение и установку газового оборудования могут инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры. В мае 2022 года размер компенсации на установку внутридомового газового оборудования был увеличен до 100 тысяч рублей

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина рассказала об условиях, которые должны быть выполнены, чтобы получить социальную выплату. В частности, заявитель или член его семьи должен являться собственником жилого помещения, должен быть установлен факт постоянного проживания в жилом помещении и на момент обращения оно не должно быть оснащено газовым оборудованием. Для получения выплаты необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.

"Гражданами выдается уведомление о наличии права на единовременную социальную выплату. После завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа ему предоставляется единовременная выплата. Такая выплата может быть один раз и на одно жилое помещение", - отметила она.

В 2021 году компенсацию получили 256 южноуральцев на сумму 14,8 млн рублей. В 2022 году данной мерой соцподдержки уже воспользовались 413 человек на общую сумму около 24 млн рублей. В целом на эти цели в этом году в областном бюджете предусмотрено 109 млн рублей. На учет уже встали 1 тыс. 356 человек.

Кроме того, южноуральские семьи могут направить средства регионального материнского капитала на присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения. Такая возможность у жителей появилась в прошлом году, ей воспользовались 87 семей. В этом году уже 39 семей направили маткапитал на подключение частного дома к газу.

Напомним, размер регионального материнского капитала составляет 108 тыс. 160 рублей. Его могут получить граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 100 тыс. рублей на подключение к газу для неработающих одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих одиноко проживающих пар, в которых один из них является ветераном Великой Отечественной войны, и неработающих одиноко проживающих вдов, погибших участников Великой Отечественной войны. В этом году такой мерой воспользовались семь человек.

Стоит отметить, что южноуральцы одновременно могут воспользоваться несколькими мерами поддержки.