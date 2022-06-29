29 Июня 2022
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Банковская карта (2022) | Фото: fdlx.com

Жительница Нижнего Тагила лишилась миллиона рублей, устроившись наборщицей текстов

В Нижнем Тагиле зафиксирован новый способ мошенничества. Жертвой стала 35-летняя жительница Дзержинского района.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, на сотовый телефон женщины позвонила неизвестная девушка и предложила подработку, которая заключалась в наборе текстов. Их необходимо направлять некоему куратору, после чего на счет должна была поступать оплата. Такая несложная работа вполне устроила тагильчанку и она согласилась.

Однако ей сразу поставили дополнительные условия: для начала попросили установить специальное приложение, чтобы общаться с куратором. А когда тот вышел на связь, потребовал установить электронный кошелек, на который будет приходить оплата. Узнав у потенциального работника о банковской карте, на которой лежат 150 тысяч рублей, "куратор" убедил перевести их на счет, который необходимо открыть и вести в дальнейшем.

Позже под предлогом возврата денег, а потом и якобы разблокировки счета злоумышленники убедили женщину оформить кредиты в разных банках и перевести деньги на указанные ими счета. Все это она выполнила буквально не выходя из дома – в режиме онлайн, а после всех манипуляций лишилась более миллиона рублей.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Поняв, что ее обманули, тагильчанка пошла в полицию. Там возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Стражи порядка советуют не принимать предложения от неизвестных о дополнительных заработках.

"Выбирайте предложения из проверенных и надежных источников. Если же разговор заходит об установлении подозрительных приложений, общение переводится в различные мессенджеры, к тому же для получения выплат требуется внесение собственных или кредитных средств, будьте уверены – с вами говорят мошенники и незамедлительно прекращайте разговор", - призывают в МВД.

Теги: мошенники, подработка, Нижний Тагил



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