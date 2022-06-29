29 Июня 2022
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Общество Свердловская область
екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

"Люди скинутся на бульдозер". В шоу "Соловьев Live" раскритиковали подход Ельцин-центра

В шоу "Соловьев Live" не перестают упоминать Екатеринбург и Ельцин-центр. В этот раз в полемику вступил политолог историк Армен Гаспарян, который решил обсудить слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объяснившего финансирование центра властями и его разнообразную программу.

Гаспарян саркастично назвал монолог губернатора "исключительно прекрасным" и заявил, что претензии к Ельцин-центру не столько в мероприятиях, сколько в том, каким образом там демонстрируется жизнь в 90-ых.

"Я когда захожу на сайт Ельцин-центра у меня ощущение, что или я не жил сам в 90-е или я жил в какой-то другой стране. Потому что там одна сплошная ваниль: свобода, демократия, путь к верховенству права. Я не спорю, может это, конечно, где-то и было, но в нашей стране была нищета повальная, разгул бандитизма, аналогичный первым годам после революции и гражданской войны. Но что-то я по этому поводу не вижу каких-то особенных размышлений. Мне все норовят про демократию рассказать", - заявил политолог.

Гаспарян задался вопросом, почему при пропаганде свободы слова, Ельцин-центр якобы не пускает высказываться на свою территорию тех, чьи взгляды отличаются от их политики.

"Ну, други Ельцин-центра, вы как-то определитесь. Если у вас свобода слова и плюрализм, то это должно на всех распространяться. А если это демократия, свобода слова исключительно тем, кто до потери сексуальной ориентации готовы любить эпоху 90-ых годов, так вы так и скажите. Но тогда это признаки тоталитаризма, и это ничем не отличается от ненавидимой вами эпохи 30-ых годов прошлого XX столетия", - заявил историк.

В заключение Гаспарян попытался разобраться в формулировке губернатора про финансирование центра. Политолог предложил своими (с народом) финансовыми силами поддерживать центр, но при условии отказа проведения в нем сомнительных мероприятий. В свою очередь ведущий рубрики Роман Голованов заявил, что люди "скинутся на бульдозер и кран" и тогда, по его мнению, "проблем больше не будет".

Теги: Ельцин-центр, плюрализм, Соловьев, бульдозер



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