29 Июня 2022
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Ростех, стенд на &quot;Иннопроме&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минфине не смогли сообщить, насколько эффективна была докапитализация госкомпаний на 900 млрд рублей

Минфин в прошлом году выделил на докапитализацию уставных капиталов госкомпаний 900 млрд руб., но пока не может сказать, насколько эффективно эти средства расходуются.

"Около 900 млрд руб. были направлены в уставные капиталы госкомпаний. Это много. Мы сделали это, чтобы не оставлять средства от предыдущих лет в виде остатков. Мы облегчили наши обязательства на трехлетку. Мы просто сделали пораньше то, что собирались сделать на протяжении трех лет", - пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя в Госдуме отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

Он сообщил, что деньги пошли в такие компании как Ростех, РЖД, Фонд ЖКХ и ряд других, планировавших докапитализацию на 2022-2024 гг.

"Вопрос эффекта от этих денег… Часть из них еще находится в казначействе, часть – например, в фонде ЖКХ – уже используется на модернизацию. Давайте смотреть, насколько эффективно они используются", - предложил депутатам Силуанов.  

Теги: минфин, докапитализация, госкомпании



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