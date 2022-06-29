29 Июня 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
беспилотник (2019) | Фото: Кронштадт

В Брянской области сбит украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар по селу

В Брянской области сбит украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В своем Telegram-канале глава региона подчеркнул, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территории региона.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого недалеко от Курска украинского беспилотника.

Беспилотник "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время, был сбит накануне около десяти часов вечера восточнее Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Теги: брянская область, беспилотник



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