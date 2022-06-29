Средства ФНБ будут активно использоваться еще в ближайшие года два – Силуанов

Накопленные в предыдущие, благополучные годы средства ФНБ активно используются сейчас и будут также активно использоваться еще в ближайшие года два, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме с отчетом об исполнении бюджета страны за 2021 год.

"Если бы этих средств не было, нам бы пришлось идти на рынок и брать их там под высокий процент", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, зачем в прошлом году огромные суммы были направлены в фонд, а не потрачены.

Также Силуанов напомнил, что сейчас рубль крепнет именно потому, что Минфин больше не участвует в валютном рынке и тратит средства на бюджетные расходы. "И экспортеры справедливо говорят: наведите здесь [с рублем] порядок. Контрцикличная политика абсолютно оправдана, вопрос только в ее настройке", - добавил Силуанов.