"И дальше будем отчитываться планами?": в Госдуме раскритиковали темпы импортозамещения

100-процентная локализация производства двигателя ПД-14 (предназначен для самолета МС-21) в изначальном плане должна была произойти в 2000 году, то есть более 20 лет назад. Такие данные привел глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров ("Единая Россия") на обсуждении исполнения бюджета страны за 2021 год.

Макаров предложил коллегам посмотреть заголовки СМИ, опустив при этом авторов цитат, которые использовали журналисты. В подборке озвучивались постоянные переносы начала серийного производства самолета МС-21. Сначала это 2019-й год, затем – 2020-й, и так далее, - теперь называется 2029-й год.

В другом примере Макаров привел уже информацию приказов Минпромторга. Так, в документе за 2015-й год сообщается, что 100-процентной локализации производства двигателей ПД-14 надо было добиться еще в 2000 году. Потом этот срок был перенесен на 2007-й, и т.д. – до 2024 года.

"Также в 2014 году – на заре импортозамещения – предлагалось локализовать производство коробки-автомат для "Лады" к концу 2020-го года. Потом снова перенос – до 2024 года. Это документы Минпромторга. Это наша "Лада", которую мы теперь будем выпускать", – отметил Макаров.

Он вспомнил про цитату, которую приписывают министру промышленности и торговли Денису Мантурову. "Якобы, на совещании 5 марта сего года он сказал: импроторзамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Я тогда подумал: слава Богу, может теперь мы уже признали ошибки и начнем над ними работать! Но уже через неделю Минпромторг опроверг эту фразу, ее вычистили везде в интернете. Значит, и дальше будем отчитываться планами", – с сожалением заключил Макаров.

Напомним, на днях Правительство утвердило выделение 770 млрд руб. на программу развития авиатранспортной отрасли в течение семи лет, до 2030 года, что по итогам должно привести к замене 80% иностранного парка самолётов. Впрочем, из этой суммы 150 млрд руб. будет направлено на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 года и ещё 100 млрд руб. на субсидирование авиакомпаний.