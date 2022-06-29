29 Июня 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

Набиуллина предупредила о рисках девальвации при попытках достичь докризисного курса рубля

Попытки вернуть курс рубля на уровни на прежний уровень чреваты рисками девальвации, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.

По ее словам, ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, потому что это дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - приводит "Интерфакс" слова Набиуллиной.

Она подчеркнула, что управляемый валютный курс резко снижает самостоятельность проводимой денежно-кредитной политики.

Напомним, курс доллара на Московской бирже утром в среду, 29 июня, опустился ниже 51 рубля. Это новый рекорд с мая 2015 года. Курс евро опустился ниже 53 рублей. Укрепление национальной валюты происходит на фоне дисбаланса экспорта и импорта.

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов еще несколько недель назад говорил, что оптимальный курс – 70-80 рублей за доллар, и в интересах экономики вернуться к нему как можно скорее.

Теги: Набиуллина, рубль, девальвация



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