Мосгорсуд оставил в силе решение арестовать оппозиционера Яшина

Мосгорсуд оставил в силе решение арестовать на 15 суток муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина.

"Постановление Хамовнического суда Москвы от 28 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Напомним, Яшин был задержан вечером 27 июня в одном из московских парков и 28 июня арестован. Он неоднократно выступал против военной спецоперации РФ на Украине.