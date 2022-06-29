29 Июня 2022
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Происшествия Москва
Илья Яшин (2012) | Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд оставил в силе решение арестовать оппозиционера Яшина

Мосгорсуд оставил в силе решение арестовать на 15 суток муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина.

"Постановление Хамовнического суда Москвы от 28 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Напомним, Яшин был задержан вечером 27 июня в одном из московских парков и 28 июня арестован. Он неоднократно выступал против военной спецоперации РФ на Украине.

Теги: Илья Яшин, арест



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