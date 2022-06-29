Бой с коноплей: Всевеликое войско Донское предпочло войну с сорняками освобождению Донбасса

Казаки Всевеликого войска Донского накануне вышли на бой. Однако на фоне продолжающейся в Донбассе спецоперации выбор фронта оказался несколько странным — воины бросили свои силы на борьбу с дикорастущей коноплей.

Как сообщается, на такие мероприятия казаки выходят четыре раза в год, чтобы противостоять распространению наркозависимости среди населения. За один день в Куйбышевском районе выкосили 2760 кг, в Красносулинском — 768 кг, в Морозовском — 717 кг конопли. После этого сорную траву сжигают в присутствии сотрудников МЧС, чтобы избежать пожара.

Данная акция проходит во всех 55 муниципалитетах Ростовской области. Как сообщил заместитель губернатора региона Михаил Корнеев, такие процессы продолжаются уже шестой год, к ним привлекаются не только казаки, но и дружинники, правоохранители и члены общественных организаций. Всего за тот срок удалось уничтожить около 150 тонн дикорастущих наркосодержащих растений.

Тем не менее, остается непонятным, зачем 400 казаков — а это немногим меньше численности среднестатистического батальона — отправляются косить траву, в то время как мужчины этого сословия, смолоду воспитываемые как патриоты Отечества и воины, куда нужнее сейчас на полях сражения в Донбассе. При этом бороться с коноплей вполне могут простые чернорабочие, найм которых вряд ли обойдется дорого муниципальным властям. Кроме того, разного рода волонтеры охотно приходят на помощь в этом деле на общественных началах.

Даже учитывая то, что в рядах наступающих войск предпочтительнее специально подготовленная пехота, казачество вполне могло бы взять на себя привычные функции — боевое охранение колонн снабжения или контроль за соблюдением правопорядка в недавно освобожденных районах. Несколько сотен бойцов стали бы серьезным подспорьем как для ВС РФ, так и для Народной милиции республик Донбасса.

Однако с началом спецоперации атаманы, ранее заявлявшие о готовности ехать защищать русских на Украине, по каким-то причинам сменили тон. Вместо того, чтобы вставать в очереди добровольцев, казаки сосредоточились на организации культурных мероприятий и доставке гуманитарной помощи, оставив фронт бойцам армий РФ, ДНР и ЛНР. И пока на фронтах Донбасса идут ожесточенные бои, большинство представителей древнего воинского сословие косят траву, участвуют в соревнованиях и организовывают культурно-досуговые мероприятия дома.