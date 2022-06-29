29 Июня 2022
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области продлили до августа режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Соответствующее решение принято во время заседания Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области.

Отметим, что в регионе уже отменен ряд ограничительных мер. Так, 24 июня в Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий. Теперь в регионе разрешено проводить культурно-досуговые, культурно-просветительские мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях. Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий.

Условия проведения мероприятий в помещениях: численность участников - не более 70% от общего количества мест для зрителей - не может превышать 500 человек, проведение культурно-досуговых с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также сняты все ограничения по работе библиотек. Напомним, ранее в Тюменской области отменили запрет на работу аттракционов. А с 1 июня был отменен обязательный масочный режим. Ношение масок в городском транспорте и общественных местах теперь носит рекомендательный характер.

Впервые масочный режим был введен еще 6 мая 2020 года.

Теги: Оперативный штаб, коронавирус, режим повышенной готовности



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