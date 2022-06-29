Парк Маяковского открывает бесплатный кинотеатр под открытым небом

Руководство парка Маяковского в Екатеринбурге решило организовать для своих посетителей бесплатный просмотр фильмов под открытым небом. Как сообщает пресс-служба ЦПКиО, кинотеатр расположится на аллее Маяковского - справа от главной арки, а первый показ запланирован уже на 1 июля.

Кинотеатр на газоне будет работать весь месяц. Ежедневно в 16.00 в парке будут показывать мультфильмы, после чего горожан ожидает еще два киносеанса - в 18.30 и 20.30

"Лето, теплый вечер, пикник на зеленом газоне, классная компания и любимые фильмы - почувствовали атмфосферу? Приходите за ней в парк Маяковского на проект "Кинолето УБРиР". На открытии 1 июля в 19:45 играем в киноквиз, в 20.30 смотрим Питер FM (12+)", - говорится в сообщении.

Программа фильмов включает в себя советские картины, документальное и семейное кино, а также фестивальные программы и спецпоказы от приглашенных партнеров. Так, например, значительную часть фильмов в ЦПКиО предоставил видеосервис Wink от "Ростелекома".

Полное расписание фильмов на неделю будет опубликовано позднее.