Путин подарил Бердымухамедову шахматы, сделанные в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин в подарок на 65-летие привез экс-президенту, председателю верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника.

"Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру "Возвращающийся наездник", то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли. Одну старую, одну новую", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад для участия в VI Каспийском саммите и нескольких двусторонних встреч.