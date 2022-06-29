29 Июня 2022
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Политика За рубежом
златоуст (2016) | Фото: Накануне.ru

Путин подарил Бердымухамедову шахматы, сделанные в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин в подарок на 65-летие привез экс-президенту, председателю верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника.

"Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру "Возвращающийся наездник", то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли. Одну старую, одну новую", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад для участия в VI Каспийском саммите и нескольких двусторонних встреч.

Теги: Златоуст, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов



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