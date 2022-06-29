29 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург Арена (2022) | Фото: Накануне.RU

Подтвердить личность для получения Fan ID можно будет в любом МФЦ Свердловской области

Подтвердить свою личность для получения Fan ID в Свердловской области можно будет в любом из МФЦ региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

С 4 июля начнется оформление так называемой "карты болельщика", без которой посещение матчей Российской Премьер-лиги станет невозможным. На первом этапе нужно будет оставить заявку в личном кабинете на Госуслугах. Для этого там необходимо выбрать услугу "Карта болельщика", заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Для детей до 14 лет карту могут оформить их родители или законные представители в своем личном кабинете, а все, кто старше 14 лет, оформляют Fan ID самостоятельно.

После заполнения формы и отправки данных должно прийти уведомление о посещении МФЦ для подтверждения личности. С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении, если карта оформлялась на ребенка. После подтверждения в личный кабинет Госуслуг и на электронную почту придет соответствующее уведомление.

Телефон, приложение "Госуслуги"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Пройти процедуру идентификации личности по ранее поданному заявлению на Госуслугах можно во всех 124 офисах МФЦ Свердловской области. При обращении в офис многофункционального центра наши сотрудники примут заявление на оформление "карты болельщика" и сфотографируют посетителя либо проведут процедуру идентификации личности человека, подтвердив анкетные данные заявителя", - отметила директор МФЦ региона Анастасия Девятых.

Если же по какой-то причине не удалось подать заявление через портал Госуслуг или фото не прошло автоматизированную проверку, оформить "карту болельщика" можно в самом офисе МФЦ. В Екатеринбурге такую услугу будут предоставлять 11 офисов:

  • дублер Сибирского тракта, стр. 2
  • проспект Академика Сахарова, 45
  • ул. 8 Марта, 13
  • ул. Героев России, 2
  • ул. Готвальда, 6/4
  • ул. Громова, 145
  • ул. Малышева, 53
  • ул. Металлургов, стр. 87
  • ул. Победы, 14А
  • ул. Рощинская, 21
  • ул. Учителей, 2Б.

Напомним, Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах с нового сезона, который стартует в июле. Остальные стадионы, где проводят свои матчи клубы РПЛ, должны подключиться к системе во второй части чемпионата. Часть активных болельщиков "Урала" уже заявила, что собирается бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

Теги: Fan ID, получение, МФЦ, Свердловская область



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