29 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду военной техники

Чебаркульский городской суд осудил троих мужчин за покушение на контрабанду военной техники. Они приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет в колонии строгого режима и штрафам от 500 до 950 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Преступную группу, в которую входили обвиняемые, создал житель Калининграда. Они занимались контрабандой комплектующих вооружения и военной техники в страны Восточной Европы. Обвиняемые были задержаны в ноябре 2019 года, а организатор преступной группы был объявлен в международный розыск.

Добавим, что один из осужденных является отставным офицером. Суд лишил его воинского звания "полковник".

Теги: контрабанда, приговор, военная техника,



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