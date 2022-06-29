Андрей Травников напутствовал новосибирских выпускников-медалистов: В добрый путь!

В Новосибирской области завершились Губернаторские дни, посвящённые лучшим выпускникам школ, их педагогам и родителям. Финал превратился в яркий праздник – «Золотые надежды России». Губернаторский приём выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, прошел в региональном центре волейбола «Локомотив Арена».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в приёме приняли участие 1082 выпускника-медалиста региона и 82 выпускника, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

«Сегодня в ваших руках не просто золотые медали за успехи в учёбе или аттестаты с отличием. Это золото, которое ковалось руками родителей, учителей и вашим трудолюбием и усердием, дорогие ребята. Желаю, чтобы в дальнейшем это золото превратилось в новые технологические приборы, научные открытия, в новые драгоценности российской культуры или чемпионские медали в спорте. Пусть на вашем жизненном пути, в каждой сфере, отрасли, которую вы для себя выберете, попадались чуткие учителя, надежные старшие товарищи и мудрые наставники, чтобы вы могли осваивать новые знания и навыки так же успешно, как и в школьные годы. Смело идите по жизни. В добрый путь!», — обратился к выпускникам губернатор Андрей Травников.

Стоит отметить, что за последние десять лет в регионе не только увеличилось количество выпускников, награждённых медалями «За особые успехи в учении» (с 634 в 2012 году до 1082 в 2022), но и за пять лет увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Накануне в рамках Губернаторских дней глава региона провёл приём новосибирских выпускников-стобалльников 2022 года. Андрей Травников вручил выпускникам благодарственные адреса губернатора Новосибирской области и памятные знаки «100 баллов за ЕГЭ». Из 82 стобалльников Новосибирской области двое ребят сдали на 100 баллов по два предмета.





Губернаторские дни в регионе посвящены чествованию выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, и выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов, а также лучших педагогов Новосибирской области по итогам 2021-2022 учебного года.