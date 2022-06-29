Андрей Травников напутствовал новосибирских выпускников-медалистов: В добрый путь! 

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
Трибуны со зрителями (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников напутствовал новосибирских выпускников-медалистов: В добрый путь! 

В Новосибирской области завершились Губернаторские дни, посвящённые лучшим выпускникам школ, их педагогам и родителям. Финал превратился в яркий праздник – «Золотые надежды России». Губернаторский приём выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, прошел в региональном центре волейбола «Локомотив Арена».

сцена, праздник, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в приёме приняли участие 1082 выпускника-медалиста региона и 82 выпускника, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

выпускники, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Сегодня в ваших руках не просто золотые медали за успехи в учёбе или аттестаты с отличием. Это золото, которое ковалось руками родителей, учителей и вашим трудолюбием и усердием, дорогие ребята. Желаю, чтобы в дальнейшем это золото превратилось в новые технологические приборы, научные открытия, в новые драгоценности российской культуры или чемпионские медали в спорте. Пусть на вашем жизненном пути, в каждой сфере, отрасли, которую вы для себя выберете, попадались чуткие учителя, надежные старшие товарищи и мудрые наставники, чтобы вы могли осваивать новые знания и навыки так же успешно, как и в школьные годы. Смело идите по жизни. В добрый путь!», — обратился к выпускникам губернатор Андрей Травников.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Стоит отметить, что за последние десять лет в регионе не только увеличилось количество выпускников, награждённых медалями «За особые успехи в учении» (с 634 в 2012 году до 1082 в 2022), но и за пять лет увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

андрей травников, новосибирск, золотые надежды России(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Накануне в рамках Губернаторских дней глава региона провёл приём новосибирских выпускников-стобалльников 2022 года. Андрей Травников вручил выпускникам благодарственные адреса губернатора Новосибирской области и памятные знаки «100 баллов за ЕГЭ». Из 82 стобалльников Новосибирской области двое ребят сдали на 100 баллов по два предмета.

выпускники, зрители, молодежь, трибуны, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернаторские дни в регионе посвящены чествованию выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, и выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов, а также лучших педагогов Новосибирской области по итогам 2021-2022 учебного года.

Теги: андрей травников, выпускники, медалисты, губернаторские дни, стобалльники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети