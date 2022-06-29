В Екатеринбурге стартует запись в "строительный класс"

Пилотный проект под названием "строительный класс" создан по инициативе администрации Екатеринбурга, Гильдии строителей Урала и Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета. Его цель – популяризация инженерно-строительных профессий среди старшеклассников, а также создание условий для дальнейшего развития стройкомплекса уральской столицы и Свердловской области.

Лекции "строительного класса" проходят на базе УрФУ, а практические занятия – на различных инфраструктурных объектах Екатеринбурга. Проект до сих пор носил факультативный характер, но со следующего учебного года на базе гимназии № 2 планируется создать специализированный профильный строительный класс на постоянной основе.

Набор в него открывается с 6 июля, рассказала сегодня на брифинге директор гимназии №2 Светлана Расторгуева.

"Все желающие девятиклассники Екатеринбурга, получившие аттестат, смогут заявить о своем желании поступить в строительный класс. Планируем открыть один класс на 30 человек. Если желающих будет больше, то организуем конкурсный отбор, основания для него – результаты ОГЭ по профильному предмету: математике или физике", − отметила она.

Учащихся строительного класса ждут не только аудиторные, но и практические занятия на реальных объектах, на строительных площадках.

Например, глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с учениками "строительного класса" уже посещал площадку Дворца водных видов спорта. Внутри него расположено четыре ванны для бассейна – две по 52 метра, ещё одна прыжковая, глубиной 5 метров, и одна детская. Благоустройство прилегающей территории вокруг спорткомплекса предполагает устройство пешеходных дорожек и создание разнообразных пространств для отдыха с ландшафтным озеленением. Не менее важной особенностью здания является его уникальная логистика: архитекторы продумали многоуровневую систему разведения потоков людей.

Директор архитектурно-строительного центра института строительства и архитектуры УрФУ Александр Ямов отмечает, что потребность в инженерах-строителях на рынке определенно есть.

"Думаю, школьникам будет интересно вживую увидеть весь процесс строительства и для себя понять, хотят ли они в дальнейшем выбрать эту профессию или нет с той целью, чтобы в наш институт поступить осознанно. В рамках обучения мы будем рассказывать школьникам о профессии "инженер-строитель", о том, что он делает, какие у него перспективы дальнейшего роста. Потребность в этой профессии на рынке есть", − сказал Александр Ямов.

По его словам, в Екатеринбурге огромный строительный рынок, который ежегодно готов предоставлять высокооплачиваемую работу сотням молодых инженеров.