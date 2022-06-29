29 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральские магазины "Магнит" объявили о замене бренда Coca-Cola на напитки "Очаково"

Продукция бренда Coca-Cola в уральских магазинах "Магнит" будет постепенно заменяться на товары производителя "Очаково". Об этом в ходе конференции ИД "Коммерсантъ-Урал" рассказала директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа сети Кристина Аветян.

По ее словам, на сегодняшний день, "Магнит" еще не получал официального письма об отказе в поставках продукции зарубежного бренда, однако уже сейчас компании испытывают сложности с транспортировкой упаковки и логистическими цепочками поставок.

"На данный момент мы успешно замещаем данные типы товаров. У нас есть производитель "Очаково", который производит три вида продукции по органолептическим свойствам ничем не уступающим аналогу из транснациональной компании — Coca-Cola, Sprite и Fanta. С 15 июня мы имеем эту продукцию в регулярных продажах во всех магазинах сети", — рассказала Аветян.

Она также добавила, что торговая сеть пока не наблюдает проседания в данной категории продукции. Так, сегодня "Магнит" сотрудничает с 5,5 тыс. поставщиков, 40% из которых составляют региональные компании. При этом 23% в общем обороте — это местные поставщики Свердловской области.

Напомним, что в середине июня дистрибьютор Coca-Cola в РФ — компания Coca-Cola HBC заявил, что напитки бренда перестают как продавать, так и производить на территории России. Под брендом Coca-Cola в РФ также выпускаются Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich и "Моя Семья".

Позднее уполномоченный по правам бизнеса в России Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ, используя механизм параллельного импорта.

Теги: Магнит, Очаково, Coca-Cola



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