"Это не маккартизм, у нас все гораздо либеральнее": Госдума приняла закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием

Госдума в третьем чтении приняла законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" – он расширяет возможности использования статуса "иностранный агент".

Представитель КПРФ Алексей Куринный заметил, что законопроект – это попытка внедрить "опыт США 50-х годов по борьбе с коммунистами". Он подчеркнул, что в законе максимально размыты формулировки, под которые потом можно подтянуть что угодно.

"То, что не определений – это подзаконными актами правительство разберется без вас, говорят нам авторы", - пожаловался Куринный на рассмотрении законопроекта в третьем чтении. Он добавил, что "попытка провести границу "патриот – не патриот" совершенно не состоятельна".

"Мы за суверенитет и безопасность, но мы и за права человека труда. КПРФ не будет поддерживать этот законопроект", - отметил коммунист.

"Единоросс" Адальби Шхагошев заявил, что "сейчас уже ни у кого нет сомнений в попытках иностранного вмешательства во внутренние дела России на протяжении последних 15-20 лет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что не стоит сравнивать сегодняшнюю ситуацию в России с "временами маккартизма" в США: там ведущим режиссерам Голливуда давали по три года, Чарли Чаплина выслали, до сих пор коммунистическая партия не может у них участвовать в выборах, у нас все гораздо либеральнее.

В итоге за принятие закона проголосовал 331 депутат, пятеро – против, 11 воздержались.