"Это не маккартизм, у нас все гораздо либеральнее": Госдума приняла закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

"Это не маккартизм, у нас все гораздо либеральнее": Госдума приняла закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием

Госдума в третьем чтении приняла законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" – он расширяет возможности использования статуса "иностранный агент".
Читайте также:

Представитель КПРФ Алексей Куринный заметил, что законопроект – это попытка внедрить "опыт США 50-х годов по борьбе с коммунистами". Он подчеркнул, что в законе максимально размыты формулировки, под которые потом можно подтянуть что угодно.

"То, что не определений – это подзаконными актами правительство разберется без вас, говорят нам авторы", - пожаловался Куринный на рассмотрении законопроекта в третьем чтении. Он добавил, что "попытка провести границу "патриот – не патриот" совершенно не состоятельна".

"Мы за суверенитет и безопасность, но мы и за права человека труда. КПРФ не будет поддерживать этот законопроект", - отметил коммунист.

"Единоросс" Адальби Шхагошев заявил, что "сейчас уже ни у кого нет сомнений в попытках иностранного вмешательства во внутренние дела России на протяжении последних 15-20 лет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что не стоит сравнивать сегодняшнюю ситуацию в России с "временами маккартизма" в США: там ведущим режиссерам Голливуда давали по три года, Чарли Чаплина выслали, до сих пор коммунистическая партия не может у них участвовать в выборах, у нас все гораздо либеральнее.

В итоге за принятие закона проголосовал 331 депутат, пятеро – против, 11 воздержались.

Теги: маккартизм, охота на ведьм, иностранный агент, госдума, закон, третье чтение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети