Foreign Policy: Украине пора договориться с Россией, пока не поздно

Чем дольше ВСУ сопротивляются освобождению территорий, тем больше вероятность того, что Киев в конечном итоге потерпит поражение. И США должны это учитывать, пишет американское издание Foreign Policy.

После ухода российской армии из-под Киева на Западе воодушевились, ускорив поставки Киеву оружия и боеприпасов. Но они представляют собой неуклюжую смесь современного и устаревшего, западного и советского оружия, требуют времени и сил для обучения, сложной логистической системы. А запросы Украины только растут.

Россия имеет подавляющее преимущество в артиллерии и авиации, а ВСУ несут огромные потери - сотни погибших и раненых ежедневно. Ни одна армия в мире не может нести такие потери и продолжать оказывать эффективное сопротивление. Но политики в Киеве и Вашингтоне игнорируют эти реалии поля боя, подчеркивает автор. Владимир Зеленский вообще объявил, что хочет захватить все освобожденные территории. И США ему в этом поддакивают, создавая иллюзию военной помощи на десятилетия. Но интересы США не совпадают с интересами Украины. Прекращение войны отвечает наилучшим интересам Украины, Европы, США и всего мира.

"Пока еще есть время, а Киев контролирует 80% своей территории, изменение политики США дало бы шанс спасти жизни украинцев и предотвратить дальнейшие территориальные потери. Как минимум, администрация Байдена должна ослабить акцент на своих целях ослабления России и вместо этого уделять приоритетное внимание дипломатии, помогая Киеву и Москве найти согласованное прекращение войны", - пишет автор.

Чем дальше, тем все труднее Западу будет принять результаты российской военной операции, заключается в статье.

Телеграм-канал "Резидент", комментируя статью, пишет, что западные СМИ продолжают вбрасывать нарратив о необходимости срочно заключать мирный договор с Россией, пока ситуация для ВСУ не стала критической. Канал "Легитминый" передает, что европейские лидеры готовят мирный договор между Россией и Украиной, согласно которому Украина отказывается от Крыма и Донбасса, а возможно, и других территорий.

Накануне CNN сообщило, что в Вашингтоне уже поговаривают о потере Украиной территорий. Подобные материалы в западных СМИ в последние недели появляются все чаще.