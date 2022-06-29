"Уральские авиалинии" получат субсидию в 8,9 млрд рублей из федерального бюджета

Росавиация назвала авиакомпании, которым будут частично возмещены операционные расходы на перевозки внутри страны. В число таких перевозчиков попали и "Уральские авиалинии".

Как сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении 32 авиакомпаний России. Всего было подано 34 заявки. За счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства РФ авиакомпаниям будет предоставлено 100 млрд рублей.

Так, "Уральские авиалинии" получат субсидию в размере 8,9 млрд рублей. При этом в своей заявке компания указывала 9,3 млрд рублей.

Как уточнили в Росавиации, средства за перевозки внутри России в апреле и мае этого года начнут перечисляться авиакомпаниям с июля. Далее выплаты будут идти помесячно до конца года согласно фактическим выполненным рейсам по стране.

Напомним, недавно в Свердловской области приняли меры поддержки "Уральских авиалиний": компания получила право перенести срок уплаты налога на имущество за первый-третий кварталы до конца этого года. Также на этой неделе в регионе поддержали введение новой льготы по налогу на имущество для екатеринбургского аэропорта Кольцово.