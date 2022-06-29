Великобритания ввела санкции против Потанина

Великобритания ввела санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина в связи с приобретением Росбанка.

Также в списке – сын Михаила Гуцериева Саид и бизнесмен Саит-Салам Гуцериев. Кроме того, под санкции попали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета директоров АО "Колмар групп" Анна Цивилева, передает РИА Новости.

Отметим, до этого Потанин оставался одним из немногих, а возможно, и единственным олигархом, который не попал под санкции.

Как ранее сообщало Накануне.RU Потанин и его группа компаний "Интеррос" заметно активизировались на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и постепенного ухода бизнеса с территории РФ. В мае группа "Интеррос" приобрела процессинговую компанию АО "Компания объединенных кредитных карточек" (КОКК), работающую под брендом UCS (United Card Services). В конце апреля Потанин приобрел 35% TCS Group — группы "Тинькофф", а до этого "Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в "Росбанке" и его страховом бизнесе.