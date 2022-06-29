29 Июня 2022
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Общество В России
смертная казнь, плакат (2017) | Фото: arhano.ru

Вернуть смертную казнь в России можно только принятием новой Конституции – глава КС РФ

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что "ни законом, ни поправками в Конституцию РФ нельзя вернуться к смертной казни". "Смертную казнь можно вернуть только через принятие новой Конституции", - заявил Зорькин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме с лекцией "Право России: альтернативы и риски в условиях глобальной кризисности".

"Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ - это принятие новой Конституции. Иным путем - ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции - это сделать невозможно", - сказал Зорькин.

В конце прошлого года большой скандал вызвала публикация Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл", в которой он размышляет о возможном снятии моратория на смертную казнь.  

"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — писал Зорькин. По его словам, вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства. При этом многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь глава КС назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства".

Позже и сам Зорькин, и его коллеги пытались объяснить, что слова эти вырваны из контекста, и к возврату смертной казни он не призывал. "Зорькина я знаю много лет, он такие вещи, конечно же, не говорил", - заявил, например, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Он также озвучил свою позицию: "У нас смертная казнь невозможна и по юридическим причинам, и по огромному количеству судебных ошибок, что характерно не только для нашей страны. И наличие или отсутствие смертной казни, как мы знаем из научных исследований, не влияет на состояние преступности. Меня за такую точку зрения периодически бьют. Но я надеюсь, что мы прошли уже этот период и никогда к нему не вернемся".

Напомним, в ДНР к смертной казни были приговорены трое иностранных наемников, которые, по данным силовиков республики, участвовали в военных преступлениях. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил двух британцев и марокканца к расстрелу. Приговор пока не приведен в исполнение

Теги: смерная казнь, мораторий, конституция, валерий зорькин



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