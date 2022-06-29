В 2021 году роста смертности среди детей не было: опубликованы данные

В России наконец-то опубликованы данные о смертности по возрасту и полу в прошлом году. Они доступны в Единой межведомственной информационно-статистической системе в рубрике "Возрастные коэффициенты смертности".

Обнародованные данные представляют большой интерес и имеют большую важность в связи с беспрецедентным ростом смертности в России в 2020-2021 гг., который власти списывали на ковид. За два года рост составил 37%, или 660 тыс. человек, что является одним из самых высоких показателей в мире. Из-за этого убыль населения превысила миллион человек за год, чего не было даже в 90-х.

Особое значение имеют показатели смертности среди детей, которые будто бы часто начали умирать из-за ковида. Этим в прошлом году обосновывалась необходимость массовой ковид-вакцинации детей. Так, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в октябре заявила, что "в России от ковида начали умирать дети. Серьезно так начали умирать. Массово. В детских больницах в регионах спешно открываются дополнительные детские ковидарии. Дети лежат на кислороде". Она призвала как можно скорее начать делать детям инъекции новыми препаратами, но этому мешают "антипрививочники".

"Задыхайтесь сами на ИВЛ, но простить вам смерти детей моей страны я не могу", - написала она.

О чем свидетельствуют официальные цифры? Среди девочек рост смертности произошел лишь в возрасте от 1 до 4 лет - с 0,2 до 0,3 на 1000 в год, то есть формально в 1,5 раза, но, по-видимому, лишь за счет того, что данные приводятся с точностью до десятых, поэтому при делении получается большое частное. Сама же смертность в этом возрасте по-прежнему очень мала (ниже только в возрасте 5-9 лет). Она снова вернулась на уровень 2019 года, что свидетельствует о годичных колебаниях.

У мальчиков роста смертности нет вообще. По обоим полам зафиксировано лишь небольшое увеличение младенческой смертности до года, которое также укладывается в годичные колебания.

Рост смертности начинается лишь после 20 лет среди мужчин и 25 лет среди женщин. То есть почти так же, как и в 2020 году. И точно так же, как годом ранее, рост смертности увеличивается с возрастом. При этом он больше у женщин - 20% против 10% у мужчин. А за два года смертность среди женщин выросла на 44% против 30% у мужчин. И почти сравнялась с мужской. Если в 2019 году разница в уровнях смертности была более 15% в пользу женщин, то по итогам 2021 года она снизилась всего до 5%. Такое понятие, как "мужская сверхсмертность", практически потеряла свою актуальность.

Официальные цифры свидетельствуют о том, что, при огромном росте общей смертности за два года, она совершенно не затронула детей. То есть заявления об этом были ложными, а призывы к массовой ковид-вакцинации - не обоснованными цифрами.

Накануне.RU планирует провести подробный статистический анализ причин роста смертности в России в последние два года.