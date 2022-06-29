29 Июня 2022
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Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Русские на Украине лишены прав идентичности, - Зорькин

Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 млн русских людей, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

"В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь ("алмаз русской военной доблести"), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 млн русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык", - цитирует РИА Новости Зорькина.

По его словам, коллективный Запад во главе с США, тратя миллиарды долларов, усердно взращивал антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.

Теги: Валерий Зорькин, Конституционный суд



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