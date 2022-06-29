Глава Екатеринбурга утвердил нормативы бесплатного школьного питания

В Екатеринбурге утверждены нормативы бесплатного школьного питания на первое полугодие для учеников 1-11 классов различных категорий. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Так, с начала нового учебного года одноразовое питание для школьников льготной категории с 5 по 11 классы будет приравниваться к 93 руб. 57 коп. в день на одного человека в первую смену и 140 руб. 37 коп. - во вторую. Те же ученики, но с 1 по 4 классы ежедневно будут питаться за 81 руб. 2 коп. в первую смену и за 121 руб. 52 коп. - во вторую.

Помимо этого, двухразовым обедом (завтрак и обед) будут обеспечены учащиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья - 202 руб. 54 коп. в день. Подростки 5-11 классов - 233 руб. 94 коп.

Постановление также предусматривает выплату денежной компенсации в размере 127 руб. 60 коп. в день семьям, осваивающим образовательную программу на дому.

Напомним, что по поручению главы Екатеринбурга, контроль за качеством питания школьников осуществляют руководители образовательных учреждений.