29 Июня 2022
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В Пермском крае из-за дефектов железной дороги сошел с рельсов локомотив (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Пермском крае из-за дефектов железной дороги сошел с рельсов локомотив

Причиной схода локомотива в Пермском крае стали дефекты железной дороги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 апреля.

"Причиной происшествия явилось уширение рельсовой колеи и раскантовка рельса, что стало возможно в связи с ненадлежащим состоянием шпал и наличием паводковых вод в колее железнодорожного пути. Транспортным прокурором руководителю организации "Центр коммерческих технологий" внесено представление, по результатам рассмотрения которого железнодорожный путь приведен в нормативное состояние, оборудован водоотвод", - говорится в сообщении.

Генеральный директор предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Теги: железная дорога, локомотив, поезд, сход с рельсов



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