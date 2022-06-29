Песков назвал Джонсона мечтой Фрейда после его слов о Путине и Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, будучи женщиной, мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований.

"Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, глава британского правительства заявил, что считает военный конфликт на Украине "прекрасным примером токсичной маскулинности". По его мнению, Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине "в том виде, в каком он это сделал", если бы он был женщиной.