29 Июня 2022
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Общество В России
КПП Гуково, беженцы (2014) | Фото: https://www.nakanune.ru/

Растет количество обращений от беженцев и родственников российских военных, участвующих в СВО - Москалькова

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ поступает все больше обращений, связанных с проблемами беженцев, проведением специальной военной операции, а также от родственников военных, сообщила в своем докладе в Госдуме омбудсмен Татьяна Москалькова.

"В 2021 году [в адрес уполномоченного] поступило рекордное количество обращений – почти 60 тыс., большинство из них – коллективные. В этом году уже поступило 32 тыс. обращений и их число растет. Около 4 тыс. обращений – от граждан, проживавших на территории ЛНР, ДНР, Украины, а также от родственников российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - сообщила Москалькова.

Она отметила, что проблемами беженцев, находящихся на территории России, пора уже заниматься системно. "Специальная госпрограмма по помощи беженцам могла бы решить многие социальные проблемы этих людей", - отметила омбудсмен.

Теги: татьяна москалькова, омбудсмен, жалобы, беженцы, военнослужащие



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