В Екатеринбурге вынесли приговор по делу банды из 2000-х. Одного из фигурантов отпустили

Сегодня, 29 июня, в Свердловском областном суде вынесли приговор по делу о банде из начала 2000-х годов. Одного из фигурантов отпустили на свободу.

Как полагало следствие, Александр Булаков создал банду и руководил ей. Группировка действовала в Екатеринбурге и Челябинске с 2001 по 2006 годы, пока Булакова не задержали по другому обвинению. По материалам дела, на вооружении участников имелось огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и другие предметы. Они применялись для преступлений и запугивания окружающих.

По версии следствия, к участию в банде был привлечен бывший оперуполномоченный Михаил Поляков. Он и Булаков обвинялись в покушении на убийство адвоката в апреле 2001 года. Кроме этого, им вменяли убийство мужчины в 2006 году, с которым был конфликт из-за автопарковочного бизнеса Булакова.

Сегодня в Екатеринбурге состоялось оглашение приговора. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, органы предварительного расследования не смогли доказать вину Александра Булакова и Михаила Полякова в создании банды, также не нашло подтверждения обвинение в незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору.

"Не было представлено достаточно доказательств по эпизоду о приготовлении к совершению убийства адвоката, которая ранее представляла интересы Булакова по другому уголовному делу. По данным пунктам подсудимые были оправданы судом", - отметили в инстанции.

При этом Булакова все же признали виновным в убийстве в 2006 году. А участие Полякова в этом преступлении суд посчитал недоказанным.

В итоге за убийство из корыстных побуждений Александр Булаков по совокупности с приговором Советского районного суда Челябинска получил 13 лет в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Михаил Поляков был оправдан по всем статьям обвинения, за ним оставлено право на реабилитацию. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Как отметили в облсуде, приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован.