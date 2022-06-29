Жительницу Челябинска приговорили к 7 годам колонии за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Жительницу Челябинска приговорили к 7 годам колонии за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

В Челябинске осудили местную жительницу, которая пыталась облить кислотой сожительницу бывшего мужа. Женщина уговорила своего знакомого совершить преступление, но он сообщил об этом в правоохранительные органы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

У женщины на почве ревности возникла неприязнь к сожительнице бывшего мужа, и она решила облить ее кислотой. Знакомому осужденная предложила за 130 тысяч рублей выплеснуть кислоту в лицо женщины, а именно в область глаз потерпевшей.

Мужчина сообщил о планах осужденной в правоохранительные органы и добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению виновной в приготовлении преступления.

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы, с учетом имеющейся судимости за совершение мошеннических действий, ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить потерпевшей 200 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Теги: приговор, кислота, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети