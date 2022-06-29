Жительницу Челябинска приговорили к 7 годам колонии за попытку облить кислотой сожительницу бывшего мужа

В Челябинске осудили местную жительницу, которая пыталась облить кислотой сожительницу бывшего мужа. Женщина уговорила своего знакомого совершить преступление, но он сообщил об этом в правоохранительные органы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

У женщины на почве ревности возникла неприязнь к сожительнице бывшего мужа, и она решила облить ее кислотой. Знакомому осужденная предложила за 130 тысяч рублей выплеснуть кислоту в лицо женщины, а именно в область глаз потерпевшей.

Мужчина сообщил о планах осужденной в правоохранительные органы и добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению виновной в приготовлении преступления.

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы, с учетом имеющейся судимости за совершение мошеннических действий, ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить потерпевшей 200 тыс. рублей в качестве морального вреда.