29 Июня 2022
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Глава Росфинмониторинга доложил Путину о западном фармлобби в здравоохранении

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Последний, в частности, сообщил, что западные фармкорпорации лоббируют продвижение своих препаратов в России.
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Росфинмониторинг совместно с ФСБ расследует привлечение ряда руководителей медучреждений в 30 субъектах РФ к работе с иностранными фармацевтическими компаниями. Те проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги.

"Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали", - сообщил Чиханчин.

"Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", - сказал Путин.

Интересно, что в прошлом году ИА "Регнум" провело большое расследование на основе анализа проекта "Госрасходы" Счетной палаты РФ, проанализировав контракты Центра Гамалеи с 2020 года стоимостью от 1 млн рублей и выше, которые касались разработки и производства вакцины. И оказалось, что Центр за да года выступал заказчиком около 30 госконтрактов на "выполнение работ по производству лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак" (вакцины "Спутник V"). Все контракты были подписаны по схеме "закупка у единственного поставщика", но сам поставщик не раскрывался. То есть фактически можно говорить о закупке "российской вакцины" за границей.

РИА "Катюша" пишет, что ковидная история наглядно показала, что западные фармкорпорации пустили глубокие корни в нашей стране и зачастую выступают в роли кураторов отечественных медиков. И пора пресекать западное фармлобби.

Теги: лобби, здравоохранение



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