Минобороны: Около 100 националистов из формирования "Кракен" ликвидированы под Харьковом

В Минобороны РФ сообщили, что российская артиллерия уничтожила до 100 бойцов ВСУ из нацбатальона "Кракен" в районе села Питомник Харьковской области.

По данным министерства, также удалось уничтожить около 10 единиц боевой техники противника. В Минобороны добавили, что командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Ранее сообщалось, что силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Известно, что они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в Рубежном и Северодонецке.