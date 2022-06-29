Сбор заявок на Екатерининскую Ассамблею-2022 завершен. Их поступило рекордное число

На Среднем Урале завершен прием заявок от желающих получить грант по итогам Екатерининской Ассамблеи-2022.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей, в этом году поступило рекордное количество заявок. Каждый год поступает порядка 30 проектов, но в этот раз их почти в два раза больше – 59.

"Большинство заявок от социально ориентированных организаций и НКО Свердловской области: из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Первоуральска, Ирбита, Арамиля и других городов. Также есть инициативы из Москвы и Санкт-Петербурга, но, обращу внимание, все они, по требованиям конкурса, направлены на помощь жителям нашего региона. Много проектов от медицинских учреждений, спортивных организаций. Ряд проектов нацелен на помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим семьям. Есть заявки по благоустройству территорий, развитию волонтерства, патриотического и религиозного воспитания молодежи", - отметил советник президента СОСПП, зампредседателя попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Теперь экспертной рабочей группе предстоит выбрать шорт-лист финалистов. Затем список проектов, прошедших во второй тур отбора, будет рассмотрен на заседании попечительского совета Екатерининской Ассамблеи, а после этого члены Совета СОСПП рейтинговым голосованием выберут благополучателя 2022 года.

Напомним, Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 года. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За все время проведения Ассамблеи на реализацию социально важных проектов было собрано более 360 млн рублей.

В этом году заявки от желающих получить грант начали принимать в середине мая.