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Общество Свердловская область
Екатерининская ассамблея, логотип (2020) | Фото: sosppea.ru

Сбор заявок на Екатерининскую Ассамблею-2022 завершен. Их поступило рекордное число

На Среднем Урале завершен прием заявок от желающих получить грант по итогам Екатерининской Ассамблеи-2022.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей, в этом году поступило рекордное количество заявок. Каждый год поступает порядка 30 проектов, но в этот раз их почти в два раза больше – 59.

"Большинство заявок от социально ориентированных организаций и НКО Свердловской области: из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Первоуральска, Ирбита, Арамиля и других городов. Также есть инициативы из Москвы и Санкт-Петербурга, но, обращу внимание, все они, по требованиям конкурса, направлены на помощь жителям нашего региона. Много проектов от медицинских учреждений, спортивных организаций. Ряд проектов нацелен на помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим семьям. Есть заявки по благоустройству территорий, развитию волонтерства, патриотического и религиозного воспитания молодежи", - отметил советник президента СОСПП, зампредседателя попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Екатерининская ассамблея(2016)|Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Теперь экспертной рабочей группе предстоит выбрать шорт-лист финалистов. Затем список проектов, прошедших во второй тур отбора, будет рассмотрен на заседании попечительского совета Екатерининской Ассамблеи, а после этого члены Совета СОСПП рейтинговым голосованием выберут благополучателя 2022 года.

Напомним, Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 года. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За все время проведения Ассамблеи на реализацию социально важных проектов было собрано более 360 млн рублей.

В этом году заявки от желающих получить грант начали принимать в середине мая.

Теги: Екатерининская Ассамблея, заявки, сбор, аукцион



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Ранее 17.05.2022 09:37 Мск Екатерининская Ассамблея объявила сбор заявок на получение ежегодного гранта


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